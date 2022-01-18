Венедиктова заняла пассивную позицию по делу Порошенко – источники

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступает против преследования Петра Порошенко, поэтому заняла пассивную позицию в уголовном деле против экс-президента, сообщает Страна.UA.

Об этом рассказали изданию источники в Офисе генпрокурора и партии "Европейская солидарность".

По информации источников в "ЕС", в последние дни генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выходила на разных представителей этой партии и рассказывала, что она была против объявления подозрения бывшему президенту страны Петру Порошенко. Она считает это беспределом и никак не поддерживает.

Источник в силовых структурах также подтверждает пассивную позицию генпрокурора по вопросу расследования уголовного дела против Порошенко.

"Не исключено, что во многом из-за подобной позиции генпрокурора дело против Порошенко идет с таким скрипом" , - считает источник.

Также он говорит, что в юридических кругах уже давно ходят слухи о довольно тесных связях Ирины Венедиктовой с одним из близких соратников Порошенко Александром Грановским.