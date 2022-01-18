ПФУ назвал категорию с пенсиями 90 тысяч гривен
По состоянию на 1 января 2022 года средний размер пожизненного денежного содержания судей составил 90,8 тысяч гривен. За год пенсии судей выросли на 33,6% (с 67,9 тысяч гривен), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным ПФУ, средние выплаты составляли:
- пенсии по возрасту - 8 051 951 человек, средняя пенсия - 3 944,81 гривен,
- по инвалидности - 1 491 113 человек, средняя пенсия - 3 269,78 гривен,
- в связи с потерей кормильца - 637 669 человек, средняя пенсия - 3 730,71 гривен,
- за выслугу лет - 588 470 человек, средняя пенсия - 6 442,85 гривен,
- социальные пенсии - 68 284 человек, средняя пенсия - 1 955,65 гривен,
- пожизненное денежное содержание судей - 3 630 человек, средняя пенсия - 90 822,18 гривен.