ПФУ назвал категорию с пенсиями 90 тысяч гривен

По состоянию на 1 января 2022 года средний размер пожизненного денежного содержания судей составил 90,8 тысяч гривен. За год пенсии судей выросли на 33,6% (с 67,9 тысяч гривен), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ПФУ, средние выплаты составляли: