Назарбаев впервые выступил с обращением после протестов в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в стране выступил с обращением к народу и заявил, что "никуда не уезжал", сообщает Новое время.

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал" , – сказал он.

По его словам, конфликта с Токаевым у него нет.

"Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны" , – сказал он.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Нурсултан Назарбаев и его дочери с семьями покинули страну. The Insider писал, что в Дубае, где находится недвижимость семьи Назарбаева, сел секретный самолет из Нур-Султана. Также кыргызское издание 24.kg сообщал, что два самолета семьи Назарбаева прилетели в Кыргызстан.

12 января посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заверил, что Назарбаев находится в Казахстане.