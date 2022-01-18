Испания начнет штрафовать за рекламу криптовалют

Испания ограничит рекламу криптовалют в соцсетях со стороны известных блогеров. Это первое подобное решение в Евросоюзе, сообщает Лента.Ру.

Регулировать эту сферу в стране начнет Национальная комиссия по фондовому рынку. От блогеров потребовали как минимум за десять дней уведомлять власти о готовящихся рекламных постах про цифровую валюту, если их аудитория в Испании превышает 100 тысяч пользователей, иначе лидерам мнений будут грозить штрафы до 300 тысяч евро.