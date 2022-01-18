Захарова: инсайд об отъезде дипломатов РФ из Украины – это вброс СБУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала﻿ материал газеты The New York Times об эвакуации российских послов из Украины.

"Посольство и Генконсульства России на Украине работают в штатном режиме. Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков" , - написала она.

Она добавила, что в отношении дипломатов, административно-технического персонала и членов их семей поступают угрозы, в том числе и персональные.

"Обо всём этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста. Один из недавних примеров — нападение на Генеральное консульство России во Львове с применением бутылок с зажигательной смесью" , - отметила Захарова.

Захарова также написала, что The New York Times не обращались за комментарием в МИД РФ.

"Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом (о работе посольств в штатном режиме – ред) узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал, и, соответственно, упущена возможность в очередной раз "хайпануть" на теме "российской агрессии" , - написала она.

Ранее газета NYT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины.