"Динамо" думает о приглашении Шевченко на пост главного тренера

Киевское "Динамо" серьезно рассматривает Андрея Шевченко в качестве кандидата на пост главного тренера команды после отставки украинца из итальянской "Дженоа", сообщает Обозреватель.

Президент "бело-голубых" Игорь Суркис уже задумывается о будущем сменщике нынешнего наставника чемпионов Украины Мирчи Луческу.

Таким инсайдом поделился журналист YouTube-канала "Та То Таке" Сергей Болотников в выпуске программы 18 января.

"По моей информации, "Динамо" вполне реально рассматривает кандидатуру Шевченко. Причем, рассматривали еще до "Дженоа", но тогда было рановато.

Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного "обломали", рога подпилили, то, в принципе, для него это – хороший вариант" , – порассуждал ведущий.

"Игорю Суркису нужно сейчас договориться с Шевой, который полгода будет присматриваться к команде, и договориться с Мирчей Луческу. Мы понимаем, что Луческу – не вечный. Он знает, что в конце сезона уходит. Все спокойно к этому готовятся, и летом Шевченко въезжает на белом коне" , – нарисовал вариант инсайдер.

Напомним, в 2016-2021 годах Андрей Николаевич работал с национальной командой. С 7 ноября 2021 г. по 15 января 2022 г. он тренировал аутсайдера Серии А – "Дженоа". В 1994-1999 и 2009-2012 гг. он играл за "Динамо".