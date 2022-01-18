Эрдоган не верит в возможность вторжения России в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник назвал нереалистичным сценарий вторжения России в Украину, а также заявил, что намерен обсудить тему напряженности на границе с президентом Владимиром Путиным, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину. Украина не обычная страна, Украина - сильное государство. Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию" , - сказал он турецким журналистам.