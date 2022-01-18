Кулеба заявил, что Украина не планирует наступление на Донбассе

Украина не планирует какое-либо наступление на Донбассе для его деоккупации, поэтому у России нет правдоподобных причин стягивать войска к украинским границам

Об этом говорится в статье﻿ главы МИД Дмитрия Кулебы для Le Figaro.

"Москва никогда не имела никакой правдоподобной причины стягивать более ста тысяч военных вокруг Украины, в то же время нагнетая воинственную риторику. Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе" , — написал Кулеба.﻿

Украина, напротив, вместе с Францией и Германией, как посредниками, провела 2021 год в поиске политических и дипломатических решений на основе минских соглашений, отметил он.