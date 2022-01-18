В Киеве 19-20 января перекроют движение транспорта

В Киев 19 января с официальным визитом приедет Государственный секретарь США Энтони Блинкен. В это время в некоторых районах будет временно ограничено движение для всех видов транспортных средств, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины.

"19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района." , - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", ими будет осуществляться государственная охрана самого Госсекретаря США Энтони Блинкена и делегации.