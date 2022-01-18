Нормандский процесс важно наполнить "конкретным содержанием" – Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что в ходе поездки в Украину и Россию обсудила, как перезапустить "нормандский процесс", сообщает РИА Новости.

"Вчера я была в Киеве, сегодня в Москве, и мы еще продолжим наши дискуссии именно в духе того, как вернуться в рамках "нормандского формата" снова за стол переговоров" , - сказала министр по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Важно снова наполнить конкретным содержанием "нормандский процесс", чтобы снова продвинуться по линии имплементации минских договоренностей. Это был бы вклад в укрепление безопасности в Европе и укрепление безопасности для всех нас. Вчера в Киеве и сегодня здесь, в Москве, я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали взаимные предложения и обсуждали, как на всех уровнях вновь запустить этот процесс" , - подчеркнула она.