В Нафтогазе заявили о возможности остановить запуск "Северного потока-2"

Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук заявляет, что есть две плоскости для остановки запуска газопровода "Северный поток-2", сообщает Экономическая правда.

"Возможности для остановки "Северного потока" существуют. Они лежат в двух плоскостях: в политической и юридической" , - сказала Залищук.

Если речь идет о юридической плоскости, то, по ее словам, это процедура сертификации, которую должен в конечном итоге провести немецкий энергорегулятор. Также юридическая плоскость существует в Европейской комиссии, которая в соответствии с европейским законодательством должна пересмотреть это решение и дать соответствующую оценку. Кроме того, по словам Залищук, не следует исключать судебные процессы по этому делу.

"В политической плоскости также есть инструменты для решений в самой Германии, в ЕС и в США как раз из-за наложения санкций. И в одной, и в другой плоскости есть кнопки, которые могут остановить прокачку газа через "Северный поток-2" , - отметила советница.

На уточнение редактора "Европейской правды" о том, что ЕС может только ограничить прокачку газа, а не остановить, она не согласилась, утверждая, что у Евросоюза есть правила, которые распространяются и на "Северный поток-2".