Компания FedEx хочет вооружить свои транспортные самолеты лазерами

Американский транспортно-логистический гигант FedEx подал прошение в Федеральное авиационное управление США (FAA) о разрешении на размещение противоракетных лазеров на своих транспортных самолетах, сообщает 24 Канал.

При наличии соответствующего военного снаряжения один человек может нацелиться на самолет на расстоянии трех миль, используя ракету теплового поиска. И хотя это, как пишет источник, явление редкое, FedEx считает необходимым обеспечить это дополнительное средство безопасности на своем воздушном транспорте.

Зачем лазеры на самолетах FedEx

Реактивные самолеты оставляют в полете за собой сильный тепловой след, являющийся ориентиром для ракет с тепловым наведением.

Наряду с этим небольшая скорость и малая маневренность транспортных самолетов превращают их в идеальную воздушную мишень.

Помочь противодействовать уязвимости самолетов могут специальные противоракетные лазеры.

Будучи направленными на ракету, они дезориентируют ее инфракрасную систему наведения.

В документе заявки, который "планируется опубликовать в Федеральном реестре 18 января", FedEx ссылается на "несколько инцидентов за границей", когда "гражданские самолеты были обстреляны переносными зенитно-ракетными комплексами", которые почти невозможно обнаружить, учитывая их диапазон действия. Они, несомненно, представляют серьезную угрозу при эксплуатации самолетов в некоторых частях света.

Наибольшей проблемой в этом вопросе Gizmodo называет то, что стандарты проектирования самолетов транспортной категории не предполагали, что конструкция сможет проектировать инфракрасную лазерную энергию за пределы самолета. В результате система защиты считается "новой или необычной конструктивной особенностью" и поэтому будет подвергаться нескольким специальным правилам безопасности, учитывая, насколько опасен может быть интенсивный инфракрасный свет для кожи и глаз людей в самолете, на земле и других самолетах.

Эти правила будут включать: