Тренер Дэвиса заинтересован в поединке против украинца
Наставник американского боксера Джервонта Дэвис Келвин Форд признался, что хотел бы, чтобы его подопечный вышел на ринг против Василия Ломаченко. Он не уверен, что украинец рискнет биться с "танком", сообщает 24 Канал.
Американец подчеркнул, что надеется на поединок Ломаченко – Дэвис. Он убежден, что этого боя ждут и болельщики.
"Мы ждем этого боя. Как я говорил, это будет шахматная партия. Я не знаю, рискнет ли Лома биться с "Танком", но, честно говоря, это был бы мегафайт. Это поединок, которого ждут болельщики", – сказал специалист.
Однако Келвин не уверен, что в следующем поединке его подопечный выйдет на ринг против украинца.
"Я не знаю, против кого будет следующий бой. Им всем необходимо сразиться друг с другом. Я слышал, что Шакур Стивенсон пытается подраться с Ломаченко", - добавил Форд.
- Украинский боксер Василий Ломаченко стремится вернуть чемпионские титулы и встретиться на ринге с австралийским боксером Джорджом Камбососом.
- Похоже, что главным конкурентом украинца за право сразиться с Камбососом будет непобедимый чемпион мира по версии WBC Девин Хейн.
- Поскольку его промоутер заверил, что команда активно ведет переговоры с австралийцем.