Тренер Дэвиса заинтересован в поединке против украинца

Наставник американского боксера Джервонта Дэвис Келвин Форд признался, что хотел бы, чтобы его подопечный вышел на ринг против Василия Ломаченко. Он не уверен, что украинец рискнет биться с "танком", сообщает 24 Канал.

Американец подчеркнул, что надеется на поединок Ломаченко – Дэвис. Он убежден, что этого боя ждут и болельщики.

"Мы ждем этого боя. Как я говорил, это будет шахматная партия. Я не знаю, рискнет ли Лома биться с "Танком", но, честно говоря, это был бы мегафайт. Это поединок, которого ждут болельщики", – сказал специалист.

Однако Келвин не уверен, что в следующем поединке его подопечный выйдет на ринг против украинца.

"Я не знаю, против кого будет следующий бой. Им всем необходимо сразиться друг с другом. Я слышал, что Шакур Стивенсон пытается подраться с Ломаченко", - добавил Форд.