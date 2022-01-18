Бывший футболист сборной Украины согласился играть в Первой лиге

Середняк футбольной Первой лиги Украины, житомирское "Полесье", подписал контракт с бывшим нападающим сборной Украины Филиппом Будковским. 29-летний уроженец Киева в последнее время играл за черниговскую "Десну", но покинул клуб, в котором есть задолженность по зарплате, сообщает Обозреватель.

Официальный сайт "Полесья" сообщил, что соглашение заключено на полтора года. Будковский успел поиграть уже во многих клубах. Пребывая на контракте с "Шахтером", форвард выступал за "Ильичевец", "Севастополь", "Зарю", французский "Сошо", бельгийский "Кортрейк", российский "Анжи" (причем, дважды).

Примечательно, что "Полесье" пыталось скрыть от болельщиков факт выступления новичка в чемпионате России в 2016-2018 гг., не написав об этом в досье футболиста.

За сборную Украины Будковский в 2014-2015 гг. провел шесть матчей, не отличившись ни голом, ни передачей. В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч в 19 матчах.

После осенней части сезона 2021/2022 "Полесье" занимает девятое место среди 16 коллективов Первой лиги.