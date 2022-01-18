Стефанишина и глава МИД Канады обсудили военную помощь Украине

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли усиление военной помощи, сообщает Интерфакс-Украина.

Стороны обсудили вопросы сдерживания вооруженной агрессии России, поддержку евроатлантических устремлений Украины и сотрудничество Украины и Канады в секторе безопасности и обороны.

Стефанишина подчеркнула, что для сдерживания дальнейшей эскалации нужно четко сформировать следующие шаги и меры предосторожности. В частности, по ее мнению, продление и введение более жестких санкций является одним из необходимых инструментов для предупреждения военной угрозы со стороны Кремля.

"Мы стремимся к усилению двустороннего сотрудничества с Канадой, США и Великобританией в военном и оборонном секторах. Это в интересах всех демократических стран, чтобы обороноспособность Украины укреплялась и мы могли дать отпор угрозе восточного "соседа" , – отметила Стефанишина.

Со своей стороны, Жоли подтвердила единство стран-членов НАТО в поддержке Украины и заверила в продолжении плодотворного сотрудничества Канады с Украиной.