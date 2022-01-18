Главная экспортная отрасль Украины показала рекордный за 10 лет рост

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 14,4%. Рост стал максимальным с 2011 года (13,6%), свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Однако рост фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 10,1%).

По данным статистического ведомства, за январь-декабрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 19,9%, в животноводстве - сократилось на 4,4%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 19,2%, хозяйства населения - на 5,5%.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за 2021 год составил 68,088 млрд долларов, что на 38% больше, чем в прошлом году. Экспорт продовольствия за 2021 год составил 27,710 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2020 году.