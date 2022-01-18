Берлин не закрывал авиапространство для британских самолетов - BILD

Лондон отрицает информацию о якобы запрете Германии на пересечение воздушного пространства британским самолетам, которые направлялись в Украину с оружием.﻿ Об этом в комментарии журналисту BILD заявило британское оборонное ведомство, сообщает УНИАН.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Британия не подавала запрос, между Великобританией и Германией на этот счет не было никаких споров" , - цитирует журналист ответ МО.

В то же время в Лондоне не стали отвечать, почему отправили свои самолеты более длинным путем – в обход Германии.

Раньше внимание на странный маршрут британских самолетов обратил основатель Conflict News Кайл Глен. Журналист поинтересовался в Twitter, почему два С-17 выбрали путь через Данию и Польшу, а не прямой – через Германию.

Тогда эксперт предположил, что Берлин мог не пустить самолеты с оружием для Украины из-за своей политики по поставкам вооружения для ВСУ.