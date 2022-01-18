Лукашенко предостерег от повторения в Беларуси опыта Казахстана

Менять политическую систему в Беларуси нужно постепенно и в соответствии с Конституцией и законом, иначе перемены могут привести к тому, что "будет хуже, чем в Казахстане, – будет как в Украине", заявил Александр Лукашенко, сообщает Интерфакс.

Он сказал это на совещании с членами конституционной комиссии и рабочей группы по изменению Конституции в Минске.

"В основе любых изменений и перемен как раз должна лежать Конституция, так как все должно быть по закону. Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, - будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерным" , - заявил Лукашенко.

Он добавил, что нужно стараться учиться не на своих ошибках, а извлекать опыт как из ошибок, так и из положительного у друзей, соседей и врагов.