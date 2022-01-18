В Киеве ветер сорвал трехметровый крест с Софийского собора

В Киеве сильный ветер сорвал трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. В результате падения креста никто не пострадал, сообщает Depo.ua.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел ночью. Крест был направлен на экспертизу.

Скриншот видео / ТСН

По словам заместителя генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадима Кириленко, кресты на соборе были заменены перед Олимпиадой-80 и им всего 40 лет.

Он отметил, что при соблюдении технологий они могут стоять вечно. Но советские реставраторы, объясняет он, то ли действительно спешили, то ли допустили ошибку: основу крестов, черный металл, обернули медью.

"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы… Эти металлы между собой сработали и друг друга "съели. Термопара – взаимодействие черного металла с цветным" , – говорит он.

В "Софии Киевской" понимали, что кресты нужно реставрировать, однако планировать такие работы в холодное время года невозможно, так что ждали лета. Но стихия внесла коррективы.

В настоящее время работники заповедника проводят внеплановое обследование куполов и крестов. В случае необходимости кресты, которые могут представлять опасность для посетителей и работников музея, снимут и будут ждать лета, когда можно будет начать реставрацию.