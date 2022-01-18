Украинцы покорили самую высокую точку Антарктиды

Экспедиция в составе 10 альпинистов одолела гору Винсон высотой почти 5 километров. Об этом говорится в сюжете ТСН﻿.

До этого высшую точку континента смогли покорить только 7 украинцев. Но массовых экспедиций, как на этот раз, не было никогда.

Группа экстремалов поднимались на вершину в течение трех дней. В команде были две женщины из Днепра. Одна – супруга мэра этого города Марина Филатова, а вторую альпинистку зовут Ирина Караган.

Хотя в Антарктиде сейчас лето, но температура там до -50 градусов и довольно ветрено. Многие члены экспедиции получили обморожения.