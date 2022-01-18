"Турция против оккупации Крыма" — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при каждой встрече напоминает главе Кремля Владимиру Путину, что Россия незаконно оккупировала украинский полуостров Крым, сообщает Деловая столица.

Об этом Эрдоган сказал в беседе с журналистами во время визита в Албанию.

Президент Турции также сообщил, что обсудит ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который накануне находился с визитом в Киеве.

"Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с Путиным. Потому что эти регионы больше не могут мириться с войной. Это неправильно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня" , — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому.

"К примеру, какие шаги предприняла Россия в Украине, в Крыму? Она вторглась в Крым. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна" , — сказал Эрдоган.