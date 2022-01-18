Премьеру Британии грозит отставка из-за скандала с вечеринками

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хотят отправить в отставку после скандала с вечеринками во время локдауна. За увольнение главы британского правительство выступили несколько членов Консервативной партии, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По данным источников The Guardian, несколько членов Консервативной партии Британии активно выступает за отставку Бориса Джонсона. Его однопартийцы даже разработали план увольнения главы правительства. Он получил название "Операция Ринка" с отсылкой к кличке собаки, которую убили во время британского политического скандала "Дело Торпа" в 70-е годы прошлого столетия.

Некоторые однопартийцы Джонсона оказывают давление на своих коллег, чтобы они направили в парламент письма с выражением недоверия премьер-министру. В случае, если наберется достаточное количество сторонников отставки главы правительства, то будет запущена процедура его увольнения.

При этом, отмечают собеседники издания, знакомые с состоянием дел в британском правительстве, команда премьера начала разработку плана по спасению Джонсона от отставки.

Напомним, в декабре 2021 года в СМИ появились сообщения о вечеринке в резиденции премьер-министра Великобритании во время локдауна в мае 2020-го. Борис Джонсон признался, что был на мероприятии и извинился свое поведение. Полиция отказалась расследовать этот инцидент.