В Одессе задержали гражданина РФ, приговоренного в США к пожизненному сроку

Украинские правоохранители задержали в Одессе гражданина РФ, приговоренного в США к пожизненному заключению, сообщает Новое время.

Американские власти предъявили россиянину целый ряд обвинений, среди которых рэкет, денежные махинациях, выбивании долгов, мошенничестве, киберпреступления и наркобизнес.

На территорию Украины 48-летний злоумышленник попал нелегально и на данное время готовится ходатайство в суд о применении в отношении него экстрадиционного ареста.

Компетентные органы в США о его задержании уже уведомлены.