Укрпошта обратилась за разрешением на покупку Альпари Банка

Антимонопольный комитет Украины завтра рассмотрит вопрос о том, необходимо ли государственной Укрпочте получить разрешение АМКУ на покупку Альпари Банка, сообщает Новое время.

О намерении Укрпочты купить Альпари Банк НВ Бизнес писал в начале ноября прошлого года. Тогда генеральный директор госкомпании Игорь Смелянский не опроверг и не подтвердил эту информацию, сославшись на NDA. При этом он добавил, что цель купить банк для лицензии осталась.

Опрошенные НВ Бизнес аналитики предполагали, что банк может стоить не выше одного капитала, учитывая, что Укрпошта покупает его только из-за лицензии. По данным НБУ, по итогам 11 месяцев 2021 года убыток Альпари Банка составляет 8 млн грн, уставной капитал — 232 млн грн.

Издание Liga.net писало со ссылкой на источники в Кабмине и Укрпоште, что стоимость сделки составляет 260 млн грн. По его информации, Кабинет Министров и владелец Укрпошты — Мининфраструктуры — согласовали сделку. Теперь согласие на покупку должен дать Нацбанк, который неоднократно выступал против покупки банка Укрпочтой.

Согласно данным на сайте НБУ, Альпари Банк принадлежит Бахтари Хедаятоллаху.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который разрешил бы Укрпоште предоставлять банковские услуги. В то же время в НБУ выступили категорически против такой инициативы.