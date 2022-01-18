Украина начала строить вертолетные площадки на границе с Беларусью

Из-за недавнего миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС, Украина существенно активизировала обустройство северного участка своей границы, сообщает УНИАН.

В ГПСУ рассказали, что еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников. Они устанавливают разного рода заграждения - из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготавливают переносные заграждения.

Также сообщается, что инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативную переброску резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке.

С начала спровоцированного миграционного кризиса в соседней стране для обустройства границы Украины уже привлечено около 4 630 бухт спирально линейных заграждений. При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях: уже постоянно работает три линии производства.

Там напомнили, что в Госпогранслужбе Украины было выделено 21 млн грн для усиления границы. Сейчас закуплено почти 300 тонн сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка границы.

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