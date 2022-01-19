Полет Crew Dragon с туристами к МКС перенесли: новая дата

Первый туристический полет корабля Crew Dragon (SpaceX) к международной космической станции перенесли на месяц. Запуск будет осуществлен по программе американской компании Axiom, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет в Twitter аэрокосмический аналитик и журналист Джефф Фуста.

По его словам, о переносе сообщил заместитель главы NASA по разработкам систем космических исследований Джеймс Фри.

"Джим Фри из NASA сообщил о запусках и других космических операциях. Дата 31 марта для миссии Ax-1 для меня стала новостью, раньше старт был запланирован на 28 февраля" , - отметил Фуст.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск Crew Dragon с туристами в рамках миссии Axiom-1 должен состояться 28 февраля 2022 года.

В состав экипажа войдут ли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский бизнесмен Ларри Коннор, который будет пилотом, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов. Предполагается, что Axiom Space сможет организовать по два-три таких полета в год. До этого доставка космических туристов на МКС осуществлялась только российскими космическими кораблями "Союз".