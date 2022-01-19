Усик назвал лучшего боксера между братьями Кличко

Действующий чемпион мира по боксу определил лучшего боксера между братьями Кличко, а также между Али и Тайсоном, сообщает Сегодня.

А потом назвал лучшего боксера в парах – Владимир Кличко и Виталий Кличко, Мохаммед Али и Майк Тайсон.

"Мохаммед Али и Виталий" , – дал короткий ответ Усик в интервью Маше Ефросининой.

Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы, во второй половине года украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.