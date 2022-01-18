Войска РФ возле границы: Кулеба призвал не поддаваться панике

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает украинских граждан не поддаваться панике в связи с наращиванием войск Российской Федерации возле границы Украины, сообщает УНИАН.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая находится в Украине с визитом.

"Происходит большая дипломатия, различные визиты, много телефонных разговоров и контактов, цель которых - сдерживание Российской Федерации от реализации ее агрессивных планов. И наш сегодняшний разговор с Мелани подтвердил, что мы действительно выступаем единым дипломатическим фронтом, и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация находится под контролем, поэтому я прошу никого не поддаваться панике и всегда помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим" , - подчеркнул Кулеба.

Он поблагодарил Канаду за деятельность канадской тренировочной миссии "Объединитель" (Unifier) в Украине, которая занимается подготовкой украинских военных.

"Это действительно очень серьезный и большой проект, который стал взаимовыгодным, потому что не только канадские инструкторы делятся своим опытом с украинскими Вооруженными силами, но и украинские Вооруженные силы делятся своим боевым опытом с канадскими инструкторами" , - сказал Кулеба.

По его словам, он обсудил с Жоли развитие военно-технического сотрудничества между странами.

"Обсудили, что еще мы можем сделать для мобилизации поддержки Украины и для сдерживания Российской Федерации. Разговор был очень предметный" , - сказал Кулеба.

Также на встрече обсуждалась тема евроатлантической интеграции Украины.