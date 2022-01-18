В России разрабатывают сценарии нападения на Украину — CNN

CNN, ссылаясь на источники в разведке, пишет, что в Российской Федерации готовят сценарии возможного полномасштабного вторжения на территорию Украины﻿. Согласно данным источника, в России официальные лица не только теоретизируют полномасштабное вторжение в Украину, но и разрабатывают план, который Запад применят в случае приказа из Кремля о наступлении, сообщает Новое время.

Аналитики издания считают, что РФ нужны сухопутный мост в Крым и определенный статус Донбасса. Это является «самым главным объяснение того», почему она может прибегнуть к повторному вторжению в Украину за последние восемь лет.

«Нормализация» контроля над Донбассом путем ввода российских войск может принести пользу для России, однако это, вероятнее всего, приведет к тяжелым санкциям против агрессора, считают зарубежные аналитики.

Другие же эксперты предполагают, что сухопутный коридор вдоль Азовского моря через Мариуполь позволит Москве уменьшить расходы на обеспечение энерго- и водоснабжения Крыма. Такой план было бы легко реализовать путем высадки морского десанта на побережье Азовского моря. Впрочем, узкую полоску земли, которая простирается вдоль береговой линии было бы трудно защитить. В то же время она была бы менее прибыльной из-за постоянных рисков нападения со стороны украинских военных.

Оккупация Украины для Российской Федерации будет кровавой, стоить многих российских жизней, а также потребует постоянного присутствия сотни тысяч солдат, пишет CNN. Санкций также нанесут ущерб стране, если даже не парализуют часть ее экономики. Небольшое вторжение является также для Москвы плохой идеей.

Между тем аналитики утверждают, что Путин не является рациональным игроком и часто склонен к непредсказуемым радикальным действиям. В конце концов, администрация Байдена на фоне слухов о возможном вторжении России на территорию Украины и разведывательные данные — предоставила Путину выбор: действовать сейчас или же сделать вид, что Кремль подвергся давлению Запада. Заставить сделать его такой выбор показалось не лучшим вариантом главе ЦРУ и бывшему послу США в Москве Биллу Бернсу.