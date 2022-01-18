Объем продаж гривневых ОВГЗ упал до 119 млн грн

Объем продаж гривневых ОВГЗ упал до 119 млн грн

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник перед объявлением в четверг решения Нацбанка об учетной ставке смогло привлечь только 118,9 млн грн по сравнению с 3,87 млрд грн неделей ранее, сообщает Интерфакс-Украина.

На сайте Минфина, все ставки остались на прежнем уровне, хотя на вторичном рынке они в последние дни выросли.

В то же время продавец отклонил лишь одну из 36 заявок – на 5,9 млн грн на покупку 6-мес. бумаг под 12%, сохранив ставку на уровне 11% годовых.

Доходность годичных бумаг осталась на уровне 11,9%, двухлетних – 12,95% и пятилетних – 13,25%.

Минфин также сохранил ставку долларовых бумаг: 6-мес. – 3,5%, годичные – 3,7%, хотя котировки долларовых еврооблигаций Украины с погашением в сентябре этого и следующего года сейчас соответствуют ставкам к погашению 23,5% и 16,1% соответственно.

Объем продаж долларовых бумаг составил $143,4 млн, из которых $100,2 млн на внеплановом аукционе по продаже 6-мес. облигаций. При этом были удовлетворены все 20 поданных заявок, из которых на внеплановом лишь две.

Задержку с публикацией результатов первичных аукционов в Минфине пояснили техническим сбоем.

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