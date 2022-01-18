Объем продаж гривневых ОВГЗ упал до 119 млн грн

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник перед объявлением в четверг решения Нацбанка об учетной ставке смогло привлечь только 118,9 млн грн по сравнению с 3,87 млрд грн неделей ранее, сообщает Интерфакс-Украина.

На сайте Минфина, все ставки остались на прежнем уровне, хотя на вторичном рынке они в последние дни выросли.

В то же время продавец отклонил лишь одну из 36 заявок – на 5,9 млн грн на покупку 6-мес. бумаг под 12%, сохранив ставку на уровне 11% годовых.

Доходность годичных бумаг осталась на уровне 11,9%, двухлетних – 12,95% и пятилетних – 13,25%.

Минфин также сохранил ставку долларовых бумаг: 6-мес. – 3,5%, годичные – 3,7%, хотя котировки долларовых еврооблигаций Украины с погашением в сентябре этого и следующего года сейчас соответствуют ставкам к погашению 23,5% и 16,1% соответственно.

Объем продаж долларовых бумаг составил $143,4 млн, из которых $100,2 млн на внеплановом аукционе по продаже 6-мес. облигаций. При этом были удовлетворены все 20 поданных заявок, из которых на внеплановом лишь две.

Задержку с публикацией результатов первичных аукционов в Минфине пояснили техническим сбоем.