Судья по делу Порошенко остается в совещательной комнате

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, который 17 января должен был объявить меру пресечения пятому президенту и лидеру оппозиции Петру Порошенко, до сих пор остается в совещательной комнате, сообщает Главком.

Это предусмотрено законодательством, поскольку решение о мере пресечения еще не объявили.

Следовательно, судья Соколов все еще находится в совещательной комнате и не имеет права переходить к рассмотрению других дел, пока не будет объявлено решение по этому поводу.

В пресс-службе Печерского райсуда рассказали, что судья должен находиться в совещательной комнате в течение определенных часов с утра до вечера, но не круглосуточно.