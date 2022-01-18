Глобальное потепление оставит мир без Олимпийских игр

Глобальное потепление оставит мир без Олимпийских игр

Если глобальные выбросы парниковых газов не будут резко сокращены, только один из 21 города, ранее принимавших зимние Олимпийские игры, сможет обеспечить необходимые условия к концу столетия, сообщает Сегодня.

Если же показатели выбросов Парижского соглашения по климату будут достигнуты, количество принимающих городов вырастит до восьми.

При проведении исследования ученые рассмотрели исторические данные о климате с 1920-х годов до наших дней, а также сценарии будущих изменений климата на 2050-е и 2080-е годы.

Они также опросили спортсменов и тренеров и обнаружили, что 89% считают, что изменение погодных условий влияет на условия соревнований, а 94% опасаются, что изменение климата повлияет на будущее развитие их спорта.

Ученые высчитали, что средняя дневная температура в феврале в городах-организаторах неуклонно растет. Если на Играх в 1920–1950-х годах рост составлял 0,4 °C, то в XIX веке это уже 6,3°C, в том числе и на предстоящих играх в Пекине.

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