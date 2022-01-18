Глобальное потепление оставит мир без Олимпийских игр

Если глобальные выбросы парниковых газов не будут резко сокращены, только один из 21 города, ранее принимавших зимние Олимпийские игры, сможет обеспечить необходимые условия к концу столетия, сообщает Сегодня.

Если же показатели выбросов Парижского соглашения по климату будут достигнуты, количество принимающих городов вырастит до восьми.

При проведении исследования ученые рассмотрели исторические данные о климате с 1920-х годов до наших дней, а также сценарии будущих изменений климата на 2050-е и 2080-е годы.

Они также опросили спортсменов и тренеров и обнаружили, что 89% считают, что изменение погодных условий влияет на условия соревнований, а 94% опасаются, что изменение климата повлияет на будущее развитие их спорта.

Ученые высчитали, что средняя дневная температура в феврале в городах-организаторах неуклонно растет. Если на Играх в 1920–1950-х годах рост составлял 0,4 °C, то в XIX веке это уже 6,3°C, в том числе и на предстоящих играх в Пекине.