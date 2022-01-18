США готовят финансовые санкции против пророссийских сепаратистов в Украине

США готовят финансовые санкции в отношении пророссийских сепаратистов в Украине, эти меры могут коснуться как минимум четырех физических лиц, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), эти меры разрабатывают в рамках тактики Вашингтона по использованию дипломатии и давления с целью предотвращения возможного вторжения России в Украину. О санкциях могут объявить уже в предстоящий четверг.

Как отметили официальные представители администрации США в комментарии изданию, новые санкции введут в соответствии с подписанным президентом США Джо Байденом в апреле прошлого года указом, который направлен на наказание лиц, имеющих отношение к внешней агрессии России. Меры в частности предполагают замораживание активов лиц, включенных в санкционные списки.

Представители США указали, что планируемые меры направлены против граждан Украины, а не против российских властей, что "подчеркивает некоторую нерешительность администрации в отношении" прямого ответа Москве.

Санкции последуют на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в Германию.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что России предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий.

На прошлой неделе между США и Россией состоялась серия встреч в Европе, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности. Эти переговоры прошли на фоне напряженности, возникшей из-за обеспокоенности Запада в связи с передвижением российских войск у границы Украины. Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение в Украину. Россия заявляла, что не планирует подобное вторжение.

В Вашингтоне неоднократно заявляли о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения в Украину, в том числе - отключение от межбанковской системы Swift.