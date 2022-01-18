Под Черкассами на работе насмерть замерзли два человека

Под Черкассами на предприятии в селе Боровица произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом с двумя работниками. Мужчин обнаружили без признаков жизни на работе, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Сама трагедия случилась в воскресенье, 16 января. Погибшие работали электриком и охранников на предприятии ООО "АПК "МАЇС", деятельность которого связана с выращиванием зерновых и технических культур.

"По информации работодателя, электрика и охранника предприятия обнаружили в холодильной камере без признаков жизни" , - говорится в публикации.

О таком происшествии в пресс-службе полиции Черкасской области сведений в настоящее время нет.

Между тем, разбираться в причинах и обстоятельствах трагического инцидента станет новосозданная комиссия.

"По поручению Государственной службы Украины по вопросам труда, Управлением Гоструда в Черкасской области создана комиссия по специальному расследованию группового несчастного случая" , - отмечается в сообщении.

Другие детали о происшествии и о самих жертвах не указываются.