В Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе (Обновлено)

В Турции 18 января произошел взрыв на нефтепроводе Киркук-Джейхан и вспыхнул пожар. Турецкий оператор трубопроводов Botas был вынужден остановить прокачку нефти, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Взрыв на нефтепроводе произошел в юго-восточной провинции Кахраманмараш. На месте взрыва вспыхнул пожар. Находящаяся рядом автотрасса закрыта. В район направлено большое количество пожарных и машин скорой помощи.

#Kahramanmaras Governor Ömer Faruk Coskun said, "(The fire in the oil pipeline) There is no risk regarding the settlements at the moment and thankfully there is no loss of life either." pic.twitter.com/Zuzo4znkPh — Jafery (@Jafery0) January 18, 2022

Турецкий государственный оператор Botas заявил о приостановке прокачки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан после взрыва. Причина взрыва, который произошел возле 511 километра магистрали, пока неизвестна.

Информации о жертвах и пострадавших в результате взрыва нефтепровода на данный момент нет. Местные власти опасаются, что огонь может перекинуться на жилые кварталы, которые находятся недалеко от места пожара.

Poweful Explosion of natural gas pipeline on the "Kahramanmaraş - Gaziantep" road in southern #Turkey near the Syrian-Turkish border. pic.twitter.com/5MJHsl1wXx — ????????????????  (@IcanArgue) January 18, 2022

Как отмечает издание, трубопровод Киркук-Джейхан раньше подвергался террористическим атакам со стороны террористических группировок Рабочей партии Курдистана и ИГИЛ.

Geçmiş olsun Kahramanmaraş Pazarcık.

BOTAŞ boru hattındaki patlama. pic.twitter.com/Hm7BlOjlDI — Oğuz Çetin???????????????????????? (@oguz1453_2023) January 18, 2022

Нефтепровод Киркук-Джейхан - соединяет Киркукское месторождение в Ираке и Джейхан (Турция). Его протяженность составляет 970 километров. В день трубопровод прокачивает до 600 тысяч баррелей нефти.