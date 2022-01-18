Кибератака на Украину. Стали известны новые подробности

Кибератака на Украину. Стали известны новые подробности

Расследование кибератаки на государственные сайты Украины, которая произошла 14 января, продолжается. Государственная служба специальной связи опубликовала новые подробности, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft, для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки", - говорится в сообщении Госспецсвязи.

Как отметили в Госспецсвязи, с высокой долей вероятности можно утверждать, что дейфейс (замена отображаемой информации) сайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера - это составляющие одной кибератаки. Она была направлена на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам.

Напомним, в ночь на 14 января более 70 государственных сайтов и ресурсов перестали работать из-за кибератаки.

Спустя три дня почти все атакованные сайты возобновили работу, однако на них продолжались DDOS-атаки.

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