Казахстанский оппозиционер заявил, что число жертв протестов занижено

Информация властей Казахстана о 225 погибших в ходе массовых протестов не соответствует действительности, заявил оппозиционер Мухтар Аблязов.﻿ Он считает, что жертв в ходе протестов в 10 раз больше, сообщает Новое время.

"О жертвах. Чтобы вы понимали, масштаб бедствия во много раз больше. Как правило, режим всегда показывает какую-то цифру и она как минимум в 10 раз меньше реальности. 225 человек якобы погибших. Я точно знаю, что на 12 января только в одном морге, в центральном, было умерших более 600 человек. То есть у меня есть много свидетелей, которые забирали своих родственников и стояли в очереди за 600" , — сказал он в эфире Эхо Москвы.

По данным оппозиционера, такое число погибших только в одном морге Алматы, а всего их пять.