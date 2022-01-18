Казахстанский оппозиционер заявил, что число жертв протестов занижено
Информация властей Казахстана о 225 погибших в ходе массовых протестов не соответствует действительности, заявил оппозиционер Мухтар Аблязов. Он считает, что жертв в ходе протестов в 10 раз больше, сообщает Новое время.
"О жертвах. Чтобы вы понимали, масштаб бедствия во много раз больше. Как правило, режим всегда показывает какую-то цифру и она как минимум в 10 раз меньше реальности. 225 человек якобы погибших. Я точно знаю, что на 12 января только в одном морге, в центральном, было умерших более 600 человек. То есть у меня есть много свидетелей, которые забирали своих родственников и стояли в очереди за 600", — сказал он в эфире Эхо Москвы.
По данным оппозиционера, такое число погибших только в одном морге Алматы, а всего их пять.
"Если только в центральном морге столько, то как минимум свыше тысячи погибших только в Алматы. А такие тотальные расстрелы из автоматов, пулеметов и гранатометов были в крупных городах, как Шымкент (миллионники). Расстрелы были в Таразе, Кызылорде, Актобе. То есть реальный счет на жертвы серьезный. Если я скажу, больше тысячи, это будет скромная цифра", — заявил Аблязов.