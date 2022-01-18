Монобольшинство не должно повториться - Комаровский

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что настолько масштабная поддержка, которая была у Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 года, является угрозой государственности Украины﻿. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Деловая столица.

Комаровский отметил, что если бы он и Гордон "оставили свое мнение при себе", то монобольшинства у партии "Слуга народа" в Верховной Раде не было бы. При этом он добавил, что они не смогли бы повлиять на итоги президентских выборов.

Доктор также убежден, что массовая поддержка Владимира Зеленского в 2019 году является "уникальным прецедентом", который "исключительно опасен в плане государственности Украины".

"Мы не можем позволить себе Конституцию, которая допускает монобольшинство" , — сказал Комаровский.

По его словам, "подобная ситуация не должна повториться" даже если к власти придет "идеальный человек".

Комаровский также повторил свое утверждение, в котором он назвал себя и журналиста "лохами".