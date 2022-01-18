Монобольшинство не должно повториться - Комаровский
Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что настолько масштабная поддержка, которая была у Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 года, является угрозой государственности Украины. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Деловая столица.
Комаровский отметил, что если бы он и Гордон "оставили свое мнение при себе", то монобольшинства у партии "Слуга народа" в Верховной Раде не было бы. При этом он добавил, что они не смогли бы повлиять на итоги президентских выборов.
Доктор также убежден, что массовая поддержка Владимира Зеленского в 2019 году является "уникальным прецедентом", который "исключительно опасен в плане государственности Украины".
"Мы не можем позволить себе Конституцию, которая допускает монобольшинство", — сказал Комаровский.
По его словам, "подобная ситуация не должна повториться" даже если к власти придет "идеальный человек".
Комаровский также повторил свое утверждение, в котором он назвал себя и журналиста "лохами".
"Ты лох. И я лох. Но мы — каждый сам по себе, по разным поводам… Я обычный (лох — ред.), а ты — конкретный. Я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью (с Зеленским — ред.) сделал", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.