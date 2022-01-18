Глава МИД Британии напомнила о несовместимости "СП-2" с агрессией РФ
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что нельзя запускать работу газопровода Северный поток-2 из-за агрессивных действий руководства Кремля, сообщает Новое время.
"Хорошее развитие событий. Северный поток-2 несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа", — заявила министр.
Таким образом Трасс прокомментировала слова своей немецкой коллеги Анналены Бербок, которая подчеркнула, что газопровод нельзя использовать как оружие.