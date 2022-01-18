Глава МИД Британии сделала заявление о "СП-2"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что нельзя запускать работу газопровода Северный поток-2 из-за агрессивных действий руководства Кремля, сообщает Новое время.

"Хорошее развитие событий. Северный поток-2 несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа" , — заявила министр.

Good development. Nordstream II is not compatible with Russia's aggressive actions. Europe needs to reduce its dependence on Russian gas. https://t.co/VE2NorWpLI — Liz Truss (@trussliz) January 18, 2022

Таким образом Трасс прокомментировала слова своей немецкой коллеги Анналены Бербок, которая подчеркнула, что газопровод нельзя использовать как оружие.