Джонсон заявил, что не знал о незаконности вечеринки в разгар локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что никто не предупредил его о незаконности вечеринки во время локдауна, сообщает Новое время.

Как пишет Sky News, Джонсон признал, что присутствовал на вечеринке, но «считал, что это было рабочее мероприятие». Бывший советник Джонсона Доминик Каммингс после этого заявил, что готов подтвердить под присягой: премьеру говорили об истинном характере вечеринки.

"Никто не предупреждал меня, что это против правил… Я бы запомнил" , — отреагировал Джонсон.

По данным BBC, некоторые депутаты подали письма с выражением недоверия премьеру. Для начала рассмотрения консерваторами вопроса о недоверии Джонсону нужно 54 письма.