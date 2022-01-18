В США назвали единственный способ остановить Кремль

Единственным способом повлиять на Россию является возможность остановки магистрального газопровода "Северный поток -2", сообщает Деловая столица.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки.

"Мы продолжаем считать, что остановка трубопровода "Северный поток-2" является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию сейчас" , — подчеркнула она.

По данным СМИ, Администрация президента США пытается уговорить власти Германии занять более жесткую позицию по России, однако не верит, что в Берлине пойдут на серьезные санкции в случае масштабного нападения РФ на Украину.