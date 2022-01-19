Ермак обсудил с главой МИД Канады вопросы безопасности
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли вопросы безопасности и дальнейшее сотрудничество двух стран, сообщает Интерфакс-Украина.
"Провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и дипломатических путей ее деэскалации", - написал Ермак в Твиттере.
Также Ермак сообщил, что они обсудили дальнейшее сотрудничество в перспективных направлениях двустороннего взаимодействия.
"Поблагодарил Канаду за непреклонную поддержку Украины", - добавил глава Офиса президента.