Глава ВОЗ оценил вероятность появления новых COVID-штаммов

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, сообщает Лента.Ру.

По его словам, пандемия пока не завершилась. Гебрейесус отметил, что в условиях невероятного глобального распространения омикрона есть вероятность появления новых вариантов. Он подчеркнул, что именно поэтому отслеживание и оценка нынешней ситуации исключительно важны.

Помимо этого, глава ВОЗ призвал изменить модель распространения вакцин от COVID-19 в мире. Он добавил, что в противном случае человечество может вступить во вторую еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства.