На Донбассе нашли застреленным контрактника ВСУ

В Луганской области погиб военнослужащий-контрактник. Предварительная версия происшествия – самоубийство, сообщает Корреспондент.

Как информирует Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил во вторник, была получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего, 1998 года рождения, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области.

Предварительно установлено, что он покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок из штатного оружия на месте несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего открыто производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Рассматриваются также другие версии, в том числе доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.