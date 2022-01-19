Семья Зеленского в январе летала на Сейшельские острова

В январе семья президента Владимира Зеленского летала на Сейшельские острова, говорится в расследовании Украинской правды, сообщает Новое время.

По информации источников УП в правоохранительных органах, вечером 5 января первая леди Елена Зеленская вместе с детьми, родителями и друзьями — около 10 человек — бизнес-классом рейсом Турецких авиалиний вылетела в Стамбул, а оттуда — на Сейшельские острова.

По информации собеседников издания, в поездке семью Зеленского сопровождали сотрудники госохраны.

Издание установило отель, в котором остановилась семья Зеленского — это 5-звездочный Hilton. Стоимость номера здесь в праздничные дни — около $1000 в сутки.

Зеленский появился в общественной плоскости 11 января. 5 дней спустя УП от источников получает информацию, что семья Зеленского возвращается в Киев.

После прилета семья президента прошла через зал официальных делегаций аэропорта Борисполь, пользование которым стоит 3500 грн за человека. Однако для семьи президента заявку делало ГУД, поэтому эти услуги могли быть оплачены за счет госбюджета.

Издание отправило запрос в Офис президента, чтобы выяснить, платила ли ГУД за пользование семьей Зеленского услугами зала официальных делегаций аэропорта, сколько госохранников летали с семьей Зеленского, и кто платил за их билеты и проживание. Однако на момент публикации материала ответ не получен.

7 января президент Украины Владимир Зеленский в Instagram опубликовал видео, как он спускается с горы на лыжах во время отдыха в Карпатах.

Зеленский отправился отдыхать в Буковель Ивано-Франковской области 4 января. По словам президента, целью его поездки являлся «короткий отдых».