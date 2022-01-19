В IT-компании публично извинились за отсеивание украиноязычных кандидатов

Сооснователь белорусской IT-компании Andersen Александр Орлов отреагировал на инцидент с украиноязычным кандидатом, которому отказали в трудоустройстве, сообщает Новое время.

В своем Facebook Орлов извинился за случившееся и заявил, что дискриминация в компании неприемлема. По его словам, в компании приняли меры, чтобы такая ситуация не повторилась:

для команды рекрутинга и HR проводят тренинги с разъяснениями о «политике нулевой толерантности к дискриминации»;

Andersen начала обсуждать с сотрудниками всех офисов то, «как сделать корпоративную культуру лучше и комфортнее»;

компания провела дополнительную оценку HR-процедур, чтобы установить, соответствуют ли они законодательству каждой страны присутствия и корпоративным ценностям.

"Не буду повторять, что внутри команд мы общаемся на тех языках, которые нам комфортны для работы в мультинациональной команде. Об этом не раз публично говорили наши HR-специалисты" , — утверждает Орлов.

В своем посте Орлов тегнул украинца Дениса Водотийца. Тот опубликовал в Linkedin скриншот разговора с рекрутером компании Andersen, который заявил, что его кандидатуру не могут рассмотреть без русского языка. До этого рекрутер сказал, что основной язык в компании — русский, на что Водотиец ответил, что может общаться на украинском или английском.﻿

Инфографика: Denys Vodotiiets / linkedin.com

О похожей ситуации рассказал украинский разработчик Богдан Мельник. Он показал в Facebook скриншот общения с HR-менеджеркой Andersen. Та спросила, говорит ли он по-русски, и заявила, что общение в команде происходит в основном на русском. Мельник подчеркнул, что ему отказали в следующем этапе собеседования, потому что он говорит по-украински.﻿

Инфографика: Bohdan Melnyk / Facebook

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что HR-менеджер компании нарушил принцип недискриминации и требования закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Она обратилась к руководству Andersen и призвала провести с кадровой службой разъяснительную работу и возобновить право кандидата на вакансию.