19 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День нежности ко всем существам, День варки зелья, Всемирный день творога "Кварк", День художника вне закона, День музейного селфи, сообщает УНИАН.

В Беларуси - День работника службы спасения, в США - День благодарности оружию, День памяти конфедератов в Техасе, День попкорна, День консервной банки, в Эфиопии - Праздник крещения "Тимкат", в Индии - День языка кокборок.

Памятные даты 19 января, годовщины и события

В 1649 году в этот день в Квебеке состоялась первая в Канаде казнь. Была казнена 16-летняя девочка, обвиненная в воровстве.

В 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

В 1903 году было объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".

В 1906 году стартовал выход в свет первого украинского сатирического журнала "Шершень".

В 1907 году в журнале "Варьете" появились первые рецензии на кинофильмы.

В 1915 году Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

В 1938 году американская фирма "General Motors" первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

В 1939 году в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы - 4,4 секунды.

В 1955 году поступили в продажу первые комплекты игры "Эрудит".

В 1955 году в этот день президент США Дуайт Эйзенхауэр провел в Белом доме первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Хотя американские президенты отвечали на вопросы представителей СМИ на пресс-конференциях с 1913 года, первоначально подобные мероприятия были "не для печати". Они перешли на принцип открытости 19 января 1955 года, когда Дуайт Эйзенхауэр впервые разрешил показать по телевидению и в новостных передачах отснятую пресс-конференцию.

"Я рад, что мы передали пленку с выступлением на радио, телевидение и в кинохронику. К черту этих необъективных газетчиков: мы идем непосредственно к народу, который сможет в точности услышать, что говорит президент Эйзенхауэр, не читая эти искажающие правду публикации" , – заявил Джеймс Хагерти, пресс-секретарь президента.

33-х минутная пресс-конференция была отредактирована телевизионщиками, в результате сократившись до 28 минут. Именно отсюда идет известное выражение: "Все равно потом вырежут…".

В 1967 году немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: "Все - моей жене".

В 1991 году в Токио японская бегунья Масако Тиба установила ныне действующий мировой рекорд в полумарафоне - 1 час 06,43 сек.

В 2001 году был арестован старший дворецкий принцессы Дианы, укравший личные вещи своей хозяйки после ее гибели.

В 2001 году в Бельгии было разрешено употребление и хранение марихуаны.

В 2001 году в Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.

В 2006 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 была запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.

Какой сегодня церковный праздник

19 января христиане отмечают завершающий праздник рождественского цикла - Крещение. В этот день вода в любом источнике считается святой, обладает целебной силой. Принято купаться в окрещенной проруби.

Что сегодня нельзя делать

В день Крещения Господнего соблюдается один из самых строгих постов в году. Он держится, пока не взойдет первая звезда. После допускается первый полноценный прием пищи.

Приметы на 19 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

полнолуние - весной будет полноводье;

звездная ночь - к хорошему урожаю орехов и ягод;

идет пушистый снег - к хорошему урожаю зерновых;

ясная и холодная погода - к засушливому лету, снежная и мрачная - к обильному урожаю.

Именины 19 января

Именины у Ивана и Феофана.