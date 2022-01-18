В США подтвердили намерение Москвы эвакуировать семьи дипломатов из Украины

Соединенные Штаты получили разведывательную информацию о намерениях Кремля в декабре-январе эвакуировать семьи российских дипломатов из Украины.﻿ Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге, сообщает Укринформ.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из посольства России в Украине в конце декабря – начале января» , - сказала Псаки.

По ее словам, в Вашингтоне не могут дать официальную оценку, почему такое решение было принято в Кремле.