В США подтвердили намерение Москвы эвакуировать семьи дипломатов из Украины
Соединенные Штаты получили разведывательную информацию о намерениях Кремля в декабре-январе эвакуировать семьи российских дипломатов из Украины. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге, сообщает Укринформ.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из посольства России в Украине в конце декабря – начале января», - сказала Псаки.
По ее словам, в Вашингтоне не могут дать официальную оценку, почему такое решение было принято в Кремле.