США отказались давать "Талибану" деньги

Администрация США считает, что прямое финансирование движения «Талибан» не отвечает интересам афганского народа. Об отказе Штатов давать деньги талибам заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Лента.Ру.

Как он рассказал в интервью изда﻿нию Foreign Policy, Вашингтон намерен передавать помощь Афганистану через независимые лица и организации, которые смогут превратить их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой помощи для афганцев. Салливан подчеркнул, что США не верят в простое выписывание карт-бланшей талибам, так как они не предприняли меры для формирования инклюзивного правительства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Госдеп рассмотрит все варианты наполнения экономики Афганистана ликвидностью. Он пояснил, что Вашингтон активно изучает способы «наполнить карманы афганцев деньгами» и уже разморозил 280 миллионов долларов афганских активов, которые пошли на оплату гуманитарной помощи.